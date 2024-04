Kassab diz que PSD espera eleger 800 prefeitos e vê PT e PL com dificuldade

O presidente nacional do PSD (Partido Social Democrático), Gilberto Kassab, afirmou durante entrevista ao UOL News desta segunda (22) que vê o PT (Partido dos Trabalhadores) e o PL (Partido Liberal) com dificuldades "naturais" na eleição de prefeitos em outubro devido às suas propostas ideológicas "mais radicais". Ele espera que seu partido tenha 850 prefeitos eleitos no pleito municipal de 2024.

É compreensível que tanto o PL quanto o PT, que são propostas ideologicamente mais radiciais, não tenham um número ainda muito acentuado [de prefeitos]. São partidos construindo as suas propostas. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD

O PT em um novo momento, saindo do radicalismo e indo para a centro esquerda, a própria presença do Geraldo Alckmin mostra isso. O PL, procurando uma aliança com o PP e o Republicanos, também tentando encontrar um caminho de mais moderação. Nessa transição, é natural que eles tenham algumas dificuldades. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD

Entretanto, Kassab, que também é secretário do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo, reconhece os números dos dois partidos que foram para o segundo turno presidencial de 2022. Levantamento da Folha de S.Paulo mostrou que o PL tem 371 prefeitos, enquanto o PT tem 265. Os dois partidos não estão entre os três com mais prefeitos.

Tanto o PL quanto o PT têm um número expressivo a nível nacional que poderá levá-los nas eleições a ter um número mais expressivo ainda. O PSD, nossa expectativa é que nas eleições a gente possa eleger aproximadamente ou então no mínimo 800, 850 prefeitos. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD

No nosso levantamento identificamos 1.053 prefeitos, bem próximos. Deles, muitos não vão ser candidatos à reeleição, outros vão perder. Se nós elegermos 800, vamos ficar muito felizes. Essa é nossa meta. Se superarmos a meta, vamos ficar mais felizes ainda. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: