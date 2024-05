Luz será cortada no centro de Porto Alegre; 21 bairros podem ficar sem água

A CEEE Equatorial, empresa de distribuição de energia elétrica, anunciou o desligamento da rede no centro histórico de Porto Alegre por motivo de segurança. Já a companhia de abastecimento de água local informou a suspensão do serviço em 21 bairros.

O que aconteceu

Desligamento de energia irá afetar cerca de 4 mil clientes. A empresa informou que trechos das avenidas Mauá, Borges de Medeiros e Independência, assim como a rua Riachuelo e a Estação Rodoviária deverão ser atingidos com a iniciativa. Ontem, cerca de 7 mil moradores cidades do RS já havia sido afetados com o desligamento por questão de segurança.

Seguimos monitorando o avanço das águas do Rio Guaíba e vamos atuar preventivamente para garantir a segurança de toda a população

Trecho de comunicado publicado pela CEEE Equatorial

Fornecimento de água será suspenso em algumas regiões. O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informou a pausa na operação do SAA (Sistema de Abastecimento de Água) Moinhos de Vento, nesta sexta-feira (3), devido à inundação do Guaíba.

Os bairros atingidos são:

Auxiliadora

Azenha

Bela Vista

Bom Fim

Centro Histórico

Cidade Baixa

Farroupilha

Floresta

Independência

Jardim Botânico

Menino Deus

Moinhos de Vento

Mont Serrat

Partenon

Petrópolis

Praia de Belas

Rio Branco

Santa Cecília

Santana

São João

Três Figueiras

A Defesa Civil estadual mandou moradores, comerciantes e trabalhadores saírem do centro histórico. O alerta vale para as regiões próximas às ruas Siqueira Campos, Sete de Setembro, Rua dos Andradas (rua da Praia), avenida Júlio de Castilhos e arredores.

Guaíba em alerta de 'inundação extrema'

Defesa Civil emitiu alerta para "inundação extrema" no Guaíba por 24 horas. Segundo o órgão, a população deve evitar regiões próximas ao rio e locais de risco.

Portão 14 do sistema contra inundações se rompeu nesta sexta-feira (3). Ele fica localizado no encontro das avenidas Sertório e Voluntários da Pátria. "Houve rompimento do portão 14 do Cais Mauá e pode acarretar inundações na avenida Sertório, zona norte da capital", informou o prefeito, Sebastião Melo (MDB).

Imagens mostram os CTs do Internacional e do Grêmio completamente alagados. A rodoviária e o centro histórico da capital também foram tomados pela água. Nas redes sociais, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) orientou que os deslocamentos para a cidade devem ser evitados e a população deve buscar locais seguros.

Capital tem quase 500 desabrigados e 29 pontos totalmente bloqueados pelas enchentes. Ao menos 448 pessoas estão alojadas em três abrigos de Porto Alegre. "Estão montando um quarto abrigo e vendo a viabilidade de outros", disse o prefeito.