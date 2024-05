Um pedaço dos EUA no Brasil: por que Havan usa a Estátua da Liberdade?

A população está sofrendo com as fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em meio ao caos, uma das imagens que chamou a atenção foi feita em frente a uma loja da Havan próxima ao Rio Taquari, que transbordou: apenas a Estátua da Liberdade se salvou das águas.

De acordo com a rede de lojas, o Brasil se tornou o país com o maior número de Estátuas da Liberdade do mundo, por causa da escolha da loja de usá-la como símbolo em seus estabelecimentos. Ao todo, a Havan já instalou 70 monumentos em suas filiais.

A escolha, de acordo com a marca, foi feita porque ela representa a liberdade "que pregamos em nossa cultura, tanto de compras aos clientes, como de criação e expressão a cada colaborador na realização das tarefas diárias", diz o site oficial.

A Estátua da Liberdade, que fica em Barra Velha (SC) desde 2011, tem 57 metros de altura —é mais alta que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros.