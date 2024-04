Ford E-Transit: testamos o furgão elétrico pelo trânsito caótico de SP

Oferecida desde 2022 na Europa, a Ford E-Transit inicia suas vendas no Brasil em 2024 após um programa de testes com grandes frotistas do mercado nacional durante o último ano. Elétrica, ela faz parte do investimento da montadora para se posicionar com destaque no segmento de veículos comerciais.

A convite da Ford, o UOL Carros teve a oportunidade de testar a E-Transit versão furgão em um pequeno trecho urbano de São Paulo.

Como é a Ford E-Transit

Importada da Turquia, a Ford E-Transit é oferecida em versões chassi cabine - com capacidade 21 m³ - e furgão - que possui cinco capacidades de carga volumétrica diferentes: L2H2, com 9,5 m³; L2H3, com 10,7 m³; L3H2 com 11 m³; L3H3, com 12,4 m³; e L4H3, com 15,1 m³. A capacidade de carga dos furgões varia de 800 kg a 1.000 kg, com a versão chassi cabine podendo levar de 1.300 kg a 2.100 kg.

Uma vantagem é o fato de que em todas as versões furgão só é necessário para o condutor possuir CNH categoria B para guiar. Na versão chassi, a necessidade de uma CNH categoria C se dá dependendo do peso do veículo. O peso total bruto vai de 3,5 toneladas a 4,2 toneladas - quando apenas habilitados categoria C podem guiar.

Do lado mecânico, o veículo tem 269 cv com torque instantâneo de 43,8 kgfm nas rodas traseiras. A unidade motriz é abastecida por bateria de lítio de 68 kWh com garantia de 8 anos ou 160.000 km. Sua autonomia é de 317 km no ciclo WLTP, e o veículo pode ser carregado em corrente contínua (115 kW) a até 80% em 34 minutos e em corrente alternada (11,5 kW) em 8 horas.

Há três modos de condução: normal, econômico e escorregadio - para um maior controle em dias de chuva.

Completa em equipamentos

A cabine da Ford E-Transit dispõe de central multimídia 12 polegadas com conectividade para Android Auto e Apple CarPlay, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, piloto automático adaptativo, alerta de tráfego cruzado, assistente de frenagem autônoma para frente e para trás, assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto-cego e a câmera 360°.

E tudo isso ainda é somado ao sensor de monitoramento de pneus, o que faz a Ford E-Transit ser a mais completa de sua categoria de veículos comerciais até 5 toneladas elétricos, superando Fiat e-Scudo, JAC e-JV5.5 e JAC IEV1200T.

Entretanto, as modernidades cobram o seu preço. Enquanto Fiat e-Scudo parte de R$ 334.990, os modelos da JAC - e-JV5.5 e iEV1200T - iniciam sua gama em R$ 344.900 e R$ 509.900, e o Renault Kangoo E-Tech em R$ 292.690, a Ford E-Transit furgão parte de R$ 542.000 e suas versões chassi vão de R$ 542.000 (3,5 toneladas) a R$ 562.000 (4,2 toneladas).

Como é dirigir

O UOL Carros fez um trajeto de pouco mais de 20 km com a Ford E-Transit, incluindo a condução em avenidas, o tráfego no trânsito paulistano na hora do rush e até mesmo dois locais de estacionamentos para manobrar e encostar o veículo.

É possível utilizar o trem traseiro do veículo como freio adicional enquanto não se estiver acelerando. Desta maneira, o modelo usa a energia do movimento para recuperar energia, o que ajuda em sua autonomia.

O grande ponto positivo é a resposta instantânea do acelerador pela motorização elétrica, o que no tráfego em semáforos faz uma grande diferença em termos de agilidade.

Outro grande destaque é a câmera 360°, o que fez ser muito fácil manobrar o veículo - que possui comprimento de 5,53 metros a 5,98 metros nas versões à disposição do UOL Carros. Mesmo que o motorista cometa um erro nas manobras, há o freio de emergência, que entende um possível toque e bloqueia manobras que possam colocar a integridade do veículo em risco.

Com todas as facilidades, guiar a Ford E-Transit é bastante simples e fácil, o que - aliado à sua motorização elétrica - pode fazer a diferença no futuro do modelo no mercado do Brasil.

Com todas as facilidades, guiar a Ford E-Transit é bastante simples e fácil, o que - aliado à sua motorização elétrica - pode fazer a diferença no futuro do modelo no mercado do Brasil.