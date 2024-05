Segundo parlamentar conservador do Reino Unido deserta para oposição trabalhista em duas semanas

Por Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - Outro parlamentar do Partido Conservador do Reino Unido, do primeiro-ministro Rishi Sunak, desertou para o Partido Trabalhista, de oposição, nesta quarta-feira, o segunda a fazê-lo em menos de duas semanas, criticando o que chamou de promessas quebradas de um “governo cansado e caótico”.

Os conservadores estão 20 pontos percentuais atrás dos trabalhistas nas pesquisas de opinião para as eleições nacionais que devem ser realizadas neste ano. O partido sofreu derrotas pesadas nas eleições locais na semana passada.

Natalie Elphicke, que representa o distrito eleitoral de Dover, na costa sul da Inglaterra, desertou pouco antes de Sunak fazer sua aparição semanal para responder perguntas no Parlamento.

“Sob a administração de Rishi Sunak, os conservadores se tornaram sinônimo de incompetência e divisão”, afirmou Elphicke, em um comunicado.

Elphicke é a terceira parlamentar conservadora a desertar para os trabalhistas desde a última eleição, em 2019.

Dan Poulter, um ex-ministro da Saúde, desertou no mês passado dizendo que o tratamento do governo Sunak com o Serviço Nacional de Saúde (NHS) significava que ele não poderia mais representar os conservadores.

Um porta-voz do líder dos trabalhistas, Keir Starmer, disse que o partido estava conversando sobre a deserção de Elphicke há “algum tempo”. Elphicke não concorrerá na próxima eleição pelos trabalhistas, mas pode receber uma proposta para ter um papel na política de desenvolvimento habitacional do partido, segundo o porta-voz.

(Reportagem de Muvija M e Andrew MacAskill)