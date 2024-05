Homem preso por ofensas racistas a vizinha em MG é solto após três meses

Célio Donizete Custódio, 53, preso por cometer ofensas racistas contra vizinhos em Boa Esperança (MG), foi solto na manhã desta quarta-feira (8).

O que aconteceu

Soltura ocorreu pouco mais de três meses após prisão de Célio por injúria racial. Ele cumpria pena desde 31 de janeiro no Presídio de Boa Esperança. A informação da soltura foi confirmada ao UOL pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais.

Justiça de Minas Gerais concedeu alvará de soltura e impôs medidas cautelares. Entre elas, ele não pode se aproximar das vítimas e de testemunhas, nem fazer contato com elas por quaisquer meios. A informação é do delegado que investigou o caso, Alexandre Boaventura.

Célio Donizete Custódio responde por onze crimes. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por injúria racial por seis vezes, ameaça por três vezes, tentativa de lesão corporal e dano.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que o caso corre em segredo de Justiça e, por isso, não passará mais detalhes. A reportagem também procurou o Ministério Público do estado para saber se o órgão irá recorrer da decisão da soltura de Célio. Não houve retorno.

O UOL tenta encontrar a defesa do homem. O espaço fica aberto para manifestações.

Ofensas racistas contra vizinha

Célio foi denunciado à polícia após vizinha gravar ofensas racistas cometidas por ele. O acionamento para a polícia foi feito inicialmente por outro vizinho, de 32 anos, que também relatou aos agentes que havia sofrido injúrias raciais e contra sua sexualidade por meio de mensagens de WhatsApp.

A prisão dele foi pedida após a polícia comprovar que ele praticou o crime de injúria racial. As ofensas racistas foram registradas em vídeo por uma das vítimas, uma mulher de 44 anos. Áudios, mensagens e vídeos foram usados pela Polícia Civil para pedir a prisão do homem.

As discussões começaram quando o vizinho teria solicitado ao homem para ele baixar o volume do som. Além disso, ele teria pedido para que tentasse acalmar os cachorros por estarem incomodando outra vizinha.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que Célio Donizete Custódio destruiu plantas da vizinha e mexeu em uma placa dela. Ao pedir que o homem colocasse a placa no lugar, ele a chamou de "preta e fedida".

Segundo a polícia, ele também tentou agredir a mulher. "Chama a polícia, me põe na cadeia, vagabunda desgraçada, me põe na cadeia. Eu tô aqui em cima, eu não vou fugir não. Vagabunda, preta, macaca. [....] Mexeu com meus cachorros, foi? Achou que eles não tinham ninguém por eles? Sua feia, encardida", disse o autor no vídeo.

O homem teria dito aos agentes que tentava se defender, segundo a polícia. Após ter sido dada a ordem de prisão, ele foi levado à delegacia da cidade e foi liberado.

Célio passou três dias foragido e se entregou à polícia no fim de janeiro. Na ocasião, ele foi preso de forma preventiva.