Homem canadense-israelense é assassinado no Egito; grupo relaciona morte a Gaza

CAIRO (Reuters) - Um homem canadense com "ascendência judaica israelense" foi morto a tiros na cidade egípcia de Alexandria em um suposto caso criminal, afirmou uma fonte de segurança, enquanto um grupo militante até então desconhecido afirmou ter realizado o ataque em reação à ofensiva militar israelense em Gaza.

A fonte de segurança egípcia disse à Reuters na noite de terça-feira que o homem teria sido morto em um latrocínio. A fonte não relacionou o disparo ao histórico étnico da vítima.

O Ministério do Interior confirmou o disparo e afirmou que o homem era morador permanente do Egito. Nem a pasta e nem a fonte forneceram detalhes.

Mensagem publicada no Telegram por um grupo até então desconhecido chamado "Vanguardas da Libertação" reivindicou a responsabilidade pelo ataque como uma reação à campanha militar de Israel em Gaza e sua tentativa de controlar a passagem de Rafah na fronteira do Egito com o enclave. Também identificou a vítima como Ziv Kipper, acusando-o de trabalhar para o serviço de inteligência israelense.

O grupo postou uma foto que supostamente mostra Kipper sendo baleado em seu carro.

Fontes de segurança do Egito afirmaram que não têm informações sobre a existência do grupo ou se ele esteve envolvido no incidente.

A embaixada do Canadá no Cairo não respondeu a pedido de comentário em um primeiro momento.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que o homem assassinado era um cidadão de dupla nacionalidade, canadense e israelense, e que a embaixada de Israel no Cairo estava em contato com as autoridades egípcias, que investigam o caso.

O tiroteio ocorreu na terça-feira, dia em que as forças israelenses tomaram a principal passagem de fronteira entre Gaza e o Egito, em Rafah, onde mais de 1 milhão de palestinos deslocados buscaram abrigo durante a ofensiva de sete meses de Israel.

No dia seguinte ao início da guerra em Gaza, em outubro passado, após um ataque de militantes do Hamas ao sul de Israel, dois turistas israelenses e seu guia egípcio foram mortos a tiros em Alexandria, primeiro ataque a israelenses no Egito em décadas.

