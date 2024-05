'Bichos tentando sair das casas': RS tem mais de 20 mil pets resgatados

O Rio Grande do Sul já contabilizou o resgate de mais de 20 mil animais até o momento, segundo a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. As enchentes que atingem o estado já deixaram pelo menos 100 pessoas mortas e 128 desaparecidos.

O que se sabe:

Em Canoas, a estimativa é de 15 mil animais resgatados e, em Porto Alegre, cerca de 5 mil. Cada cidade está contabilizando seus números e os resgates continuam. A secretaria reforça que os números são apenas estimativas.

"Neste momento, com muitos resgates pendentes, ainda não conseguimos um levantamento geral do estado", informou a Secretaria em nota. Eles também não sabem dizer no momento quantos animais ainda precisam ser identificados por seus tutores.

Cachorro resgatado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Imagem: AFP

Espaço para pets e tutor

A procura por lugares para que famílias possam se abrigar junto com seus pets é muito grande. A PUC-RS abriu um espaço para receber as pessoas resgatadas com seus animais de estimação.

Com capacidade máxima de ocupação, a universidade colocou os bichos no Parque Esportivo, com fraldas higiênicas, ração, água e camas. As famílias estão em ambientes separados, mas podem ver seus animais a todo momento.

Segundo a assessoria, o local não recebe animais sem donos, apenas famílias que precisavam de espaço pet friendly para abrigo. Atualmente, contam com 17 gatos, 43 cachorros e 2 porquinhos da Índia.

Cavalos no meio nas enchentes Imagem: Leandro Osório/Ato Press/Folhapress

Com a mão na massa

Além da polícia, bombeiros e exército, diversas ONGs de resgate animal estão focadas em tirar os bichos das zonas de alagamento. Ao UOL, a organização Campo Bom para Cachorro disse que não sabe ao certo quantos animais já conseguiu resgatar.

"É muito difícil dizer, mas já passam de 200 animais resgatados com certeza", disse Camila Souza, representante da ONG.

Cris Moraes, vereador da cidade de Canoas, uma das mais afetadas pela chuva, é envolvido na causa animal e está nas ruas fazendo resgate. A reportagem conseguiu falar com ele por alguns minutos quando estava retornando com o barco após salvamentos.

"Nos primeiros dias, tirávamos animais das ruas de Canoas com a ajuda de um caminhão. Nunca vi algo tão trágico. Os bichos tentando sair das casas, nadando em busca de socorro, cavalos boiando, cachorros pulando nos barcos", disse o parlamentar.

Moraes afirma que 70% da cidade está alagada e que precisa de muita ajuda. O abrigo da prefeitura de Canoas, que é focado em castração, tem espaço para 120 animais.

Não sabemos quantos desses 15 mil animais resgatados conseguiremos devolver às famílias. Acredito que uns quatro mil devem ficar aos nossos cuidados. E não estamos preparados para tudo isso.

O vereador chegou a se emocionar em nossa conversa. Um Pix foi disponibilizado para angariar fundos apenas para o apoio com os pets: sosanimais@canoas.rs.gov.br.