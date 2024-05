Ex-tradutor de jogador de beisebol japonês declara-se culpado de fraude milionária nos EUA

O ex-tradutor do astro japonês da Major League Baseball (MLB) Shohei Ohtani concordou declarar-se culpado de ter se apropriado de quase US$ 17 milhões (R$ 86,5 milhões) da conta do jogador para pagar dívidas de jogo, anunciou o Departamento de Justiça americano nesta quarta-feira (8).

Ippei Mizuhara, de 39 anos, vai se declarar culpado de uma acusação de fraude bancária e de outra pela apresentação de uma declaração de impostos falsa, disse o Departamento de Justiça em nota.

Os promotores federais disseram que Mizuhara, amigo e confidente de Ohtani, desviou milhões da conta bancária do jogador japonês para financiar um "apetite insaciável" por jogos de azar.

Espera-se que Mizuhara se declare formalmente culpado nas próximas semanas, e a leitura das acusações está marcada para 14 de maio em Los Angeles.

"O alcance da fraude e do roubo deste acusado é enorme", disse nesta quarta-feira o procurador federal Martín Estrada em comunicado. "Ele aproveitou sua posição de confiança para explorar o Sr. Ohtani e alimentar um hábito perigoso de jogo".

Ohtani, atualmente a maior estrela do beisebol, foi contratado pelos Dodgers em dezembro passado em um acordo recorde de US$ 700 milhões (R$ 3,56 bilhões) o contrato mais valioso na história do esporte norte-americano.

Tyler Hatcher, agente especial encarregado da unidade de investigação criminal do Serviço de Impostos Internos (IRS), disse que a investigação descobriu que Mizuhara "não apenas roubou do Sr. Ohtani, mas também mentiu para o IRS sobre seus rendimentos".

"O Sr. Mizuhara aproveitou sua relação com o Sr. Ohtani para financiar sua própria irresponsabilidade", afirmou em comunicado.

rcw/bb/ma/mar/rpr/ic/am

© Agence France-Presse