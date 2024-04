Corpo do filho do prefeito de Belém é cremado após morte por AVC aos 16

O corpo do filho do prefeito de Belém (PA), Edmilson Rodrigues (PSOL), foi cremado no domingo (21), em Joinville (SC). Arthur Rodrigues morreu no sábado (20), aos 16 anos.

O que aconteceu

A cerimônia foi opção da família por uma "despedida íntima para honrar e respeitar a memória de Arthur". O prefeito viajou na quinta-feira (18) para acompanhar o estado de saúde do filho, que estava internado naquele momento.

As cinzas de Arthur serão levadas para a cidade dos avós maternos dele, no interior do Pará. Segundo a Prefeitura de Belém, quando as cinzas chegarem ao município, haverá uma cerimônia íntima para a família em data ainda a ser definida por eles.

Adolescente morreu em razão de um AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico. Ainda na manhã do dia do falecimento, os órgãos do jovem foram doados.

O prefeito de Belém deve retornar a Belém ainda nesta segunda-feira (22).

Relembre o caso

Arthur Rodrigues estava internado em uma UTI, em estado grave, há mais de uma semana. O adolescente morava em Joinville (SC), com a mãe, Bianca Rodrigues.

Sua jornada foi interrompida precocemente, mas seu espírito de solidariedade continuará vivo. Através da doação de seus órgãos, queremos mostrar sua essência amorosa, seu desejo de ajudar o próximo e seu sonho de justiça social.

Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém

"Ele era um jovem de 16 anos, cheio de luz e generosidade", disse o prefeito de Belém. "Mesmo em seus últimos dias, nos deu lições de força e amorosidade", completou Rodrigues.

O presidente Lula se solidarizou com o prefeito. "Meus sentimentos a você e sua família, companheiro", disse ele, em rede social. "Muita força nesse momento tão difícil", completou.