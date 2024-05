Brasil: 'Cenas apocalípticas' devastam Serra Gaúcha

PORTO ALEGRE, 3 MAI (ANSA) - Um "cenário apocalíptico" é a descrição do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, onde as chuvas incessantes há oito dias já deixaram pelo menos 37 mortos e 56 feridos.

"A sensação é de que o pior ainda está por vir", disse à ANSA o diplomata, que iniciou uma campanha para arrecadar bens de primeira necessidade junto à comunidade italiana local (o Rio Grande do Sul é "o estado mais italiano do mundo fora da Itália", com 40% de sua população de origem italiana).

"O que vemos nestas horas é indescritível: casas desabando durante as operações de resgate, pessoas arrastadas pela correnteza enquanto estavam prestes a ser alcançadas por helicópteros, cenas realmente terríveis", relatou Caruso.

O mau tempo atingiu duramente 235 municípios, incluindo alguns tesouros da imigração italiana como Bento Gonçalves e Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Agora, os olhos estão voltados para a capital, Porto Alegre, onde o rio Guaíba já transbordou (atingindo o nível recorde de 4,5 metros) e toda a cidade corre o risco de ser coberta pela água. Lá, a última grande enchente foi em 1941, mas teme-se que a que está por vir possa ser ainda pior.

"O número de vítimas, infelizmente, está destinado a aumentar, porque os desaparecidos são 186: alguns serão encontrados e outros não", admitiu o vice-governador, Gabriel Souza. Sem contar as mais de 7 mil pessoas abrigadas em abrigos e as mais de 17 mil deslocadas.

"As ligações rodoviárias estão interrompidas, as pontes desabaram, há municípios isolados onde é impossível socorrer os sobreviventes: é uma verdadeira tragédia", acrescentou o cônsul.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.