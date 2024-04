++ Inter vence Milan e conquista Série A pela 20ª vez ++

SÃO PAULO, 22 ABR (ANSA) - A Internazionale conquistou nesta segunda-feira (22) o título da temporada 2023/2024 do Campeonato Italiano.

O 20º scudetto dos nerazzurri foi confirmado com uma vitória por 2 a 1 no clássico contra o Milan no estádio de San Siro.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.