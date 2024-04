Mais de 480 lojas: qual o tamanho da fusão entre Petz e Cobasi

A Petz e a Cobasi, duas redes de produtos e serviços para animais de estimação, assinaram um acordo para conversar sobre uma possível fusão. As ações da Petz abriram o dia em disparada.

Às 10h45, estavam em alta de 40,57%, a R$ 4,90. O anúncio ocorreu após rumores de uma união da Petz com a rival Petlove, que foram negados no mês passado.

Quantas lojas as empresas terão juntas

Com a implementação da operação, a companhia combinada terá uma rede de 483 lojas. A Cobasi tem 234 megalojas em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal. Já a Petz tem 249 unidades, em 23 estados e DF.

Qual é a receita combinada

A companhia combinada terá um faturamento bruto de aproximadamente R$ 6,9 bilhões e um Ebitda ajustado R$ 464 milhões. A Cobasi possui um faturamento bruto próximo de R$3,1 bilhões e Ebitda, lucro antes de taxas, juros e depreciações, de R$ 197 milhões, considerando o ano de 2023. A Petz teve uma receita bruta de R$ 3,8 bilhões no período, alta de 12% em relação ao ano anterior. No meio digital, a receita é de R$ 1,3 bilhão, alta de 24%.

Criação das empresas

A Cobasi foi fundada em 1983 por Rames Nassar em São Paulo. Ela foi pioneira no segmento de megalojas com foco em produtos e serviços voltados aos animais de estimação no Brasil.

Já a Petz é mais recente. Ela foi fundada em 2002 por Sergio Zimerman em São Paulo, com uma loja na Marginal Tietê. Ele chegou a tentar ser franqueado da Cobasi, mas não conseguiu.

Em 2013, o controle passou para o fundo de private equity Warburg Pincus, que comprou 50,01% das ações. O fundo vendeu sua participação no IPO, de 2020.

O fundador ainda tem 29,06% das ações. Mais de metade das ações, 52,92%, estão em circulação no mercado. O restante está nas mãos da XP, com 10,06%, da Atmos Capital, com 5,45%, e em tesouraria, com 2,51%.

Petz tem ação na Bolsa

A rede de lojas voltadas a animais de estimação estreou na Bolsa de Valores de São Paulo em setembro de 2020. As ações foram precificadas a R$ 13,75 no IPO, que movimentou R$ 3,03 bilhões. Na época, com a pandemia, os gastos com pets estava em alta. A Petz tem também uma marca própria, responsável por 8,5% do faturamento.

Em 2021, a empresa comprou a Zee Dog e suas subsidiárias por R$ 715 milhões. Na ocasião, a Petz disse que a aquisição faz parte de sua estratégia de "ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025".

Como será a fusão

A negociação foi acertada com troca de ações entre as empresas. A ação da Petz foi calculada com o valor de R$ 7,10. A ação fechou ontem, 18, a R$ 3,50.

A empresa resultante da fusão será formada por 50% de acionistas da Cobasi e 50% da Petz. Também resultará em um pagamento em dinheiro de R$ 450 mihões para acionistas da Petz, sujeitos a ajustes.