'Ferrari japonesa' famosa com Senna vale fortuna após 30 anos em garagem

O dono de um Acura NSX 1992 guardado por 30 anos em uma garagem quer agora vender o modelo, que praticamente não foi usado. O carro ficou trancado em uma garagem aquecida da Pensilvânia (EUA), depois de rodar apenas 3.222 km.

O veículo, conhecido como 'Ferrari japonesa' e que teve a ajuda de Ayrton Senna em seu desenvolvimento, agora vale mais de US$ 100 mil (cerca de R$ 505 mil na cotação atual).

O carro

Já sob tutela do proprietário em questão, um outro Acura NSX - conhecido na maior parte dos países como Honda NSX, mas vendido na América do Norte como Acura - foi batido por um mecânico em 1991 após um serviço de rotina.

Os danos foram grandes, o que fez com que a concessionária substituísse o modelo por um Acura NSX 1992 branco. Porém, quando foi tentar cobrir seu carro com um seguro, ele foi avisado que seu valor estava subindo rapidamente.

O dono cancelou o seguro e parou o carro em sua garagem. Recentemente, um amigo o lembrou do modelo parado e agora ele tentará vendê-lo aproveitando sua valorização.

Entretanto, o carro tem décadas de poeira e mofo em seu interior, apesar de estar em boas condições. O proprietário disse que entregará o carro à oficina AMMO NYC para uma limpeza profunda em breve.

O modelo de primeira geração do NSX teve a participação de Ayrton Senna, na época piloto da McLaren com motores da Honda na Fórmula 1, em seu desenvolvimento. O tricampeão ganhou um exemplar do carro, que até hoje é mantido por sua família no Brasil.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.