Dow Jones sobe com ganhos da AmEx; queda da Netflix derruba Nasdaq

Por Shashwat Chauhan e Shristi Achar A

(Reuters) - O Dow Jones subia nesta sexta-feira com os ganhos da American Express após balanço positivo e com a diminuição do nervosismo inicial sobre uma escalada no conflito do Oriente Médio, enquanto a Netflix pesava sobre a Nasdaq após sua previsão sombria.

A Netflix caía 6,6% após a previsão fraca para o segundo trimestre da empresa pioneira em streaming de vídeo.

"A Netflix também observou que deixará de divulgar os números de assinantes no próximo ano, o que foi considerado um sinal de que a atual força do crescimento do número de clientes pode estar chegando ao seu ponto máximo", disse Richard Hunter, chefe de mercados da plataforma de investimentos online interactive investor.

Já a American Express subia 3,2% uma vez que o lucro do primeiro trimestre superou as estimativas de Wall Street.

Enquanto isso, explosões ecoaram sobre uma cidade iraniana nesta sexta-feira, no que foi descrito por fontes como um ataque israelense, mas Teerã minimizou o incidente e indicou que não tinha planos de retaliação.

As ações sofreram esta semana, com os investidores reajustando suas expectativas sobre quanto o Fed cortará a taxa de juros este ano, com o S&P 500 e o Dow a caminho de uma terceira queda semanal, enquanto o Nasdaq deve ter a quarta perda semanal consecutiva.

Autoridades do Federal Reserve se uniram em torno da ideia de manter os custos dos empréstimos onde estão até talvez o fim do ano, devido ao progresso lento da inflação e a uma economia dos EUA ainda forte.

O Dow Jones subia 0,42%, a 37.932,28 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,34%, a 4.994,29 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,07%, a 15.434,99 pontos.