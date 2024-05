Câmara de São Paulo deve aprovar privatização da Sabesp nesta quinta-feira

A Câmara Municipal de São Paulo vota nesta quinta (2) a proposta sobre a privatização da Sabesp. O texto autoriza a prefeitura a fazer "ajustes" no contrato com a empresa e altera a lei 14.934, de 2009, que prevê a extinção do contrato em caso de privatização da Sabesp por parte do governo do estado.

A expectativa é que o texto ultrapasse os 28 votos necessários para aprovação.

O que aconteceu

A expectativa na Câmara Municipal é de cenário parecido com o da primeira votação. No dia 17, a proposta teve 36 votos a favor e só 18 contra. Membros da base e da oposição dizem que o placar não deve mudar muito — embora, entre os aliados, ainda haja quem negocie pontos junto ao governo do estado.

Na internet, interesse em relação à Sabesp aumentou — mas está longe do pico. Segundo o Google Trends, serviço que monitora buscas feitas no Google, o topo de interesse foi em março de 2009, quando o então governador José Serra (PSDB) se preparava para disputar a presidência e pagou por anúncios de TV sobre a companhia.

Texto deve avançar, apesar das desconfianças dos paulistas com novo modelo de gestão. Uma pesquisa feita pela Quaest apontou que 52% dos moradores do estado de São Paulo são contra a privatização da Sabesp.

Tema em pauta desde campanha

A privatização é discutida pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) desde 2022. Feito entre os últimos dias 4 e 7, o levantamento da Quaest indicou que só 36% dos paulistas são a favor do negócio. Outros 4% não são contra nem a favor e 8% não sabem ou não responderam.

Levar água e esgoto a todos é principal argumento de Tarcísio para privatização. Segundo governador, o dinheiro gerado pela venda das ações da Sabesp permitiria ao estado financiar a universalização dos serviços até 2033, determinada pelo Marco Legal do Saneamento. Mas críticos questionam se essa venda é a única forma de financiar a universalização.

A privatização da Sabesp será uma operação transformadora para o estado, porque vai garantir a universalização do saneamento para municípios atendidos. Tenho certeza que a gente vai construir um modelo Sabesp, com excelentes operação e prestação de serviço para o usuário

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, em novembro de 2023

A promessa do governo é que a tarifa baixe para todos com a privatização. No último dia 17, Tarcísio disse que reduções serão de 0,5% para comércio e indústria, 1% para residências e de 10% para aqueles que pagam a chamada tarifa social, destinada aos mais pobres. Um fundo será criado para financiar os descontos.

Identificamos cerca de 1 milhão de pessoas que hoje não tem acesso a água nem a coleta e tratamento de esgoto. Nós precisamos alcançar essas pessoas. Nós queremos fazer redução da tarifa para todos, mas com foco maior nos mais vulneráveis

Natalia Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo

A privatização da empresa foi autorizada pelos deputados estaduais em 6 de dezembro. Em votação única, o texto que permite o negócio foi aprovado com 62 votos a favor e apenas um contrário. Uma confusão entre manifestantes e a Polícia Militar levou a oposição a não participar da votação.

Ação no Tribunal de Justiça questiona a tramitação do texto na Alesp. Protocolada pelo PT, a ação envolve a realização, de forma irregular, de audiências públicas e outras etapas da discussão sobre o texto que foram tocadas pelo governo do estado na assembleia. Especialistas também criticam a situação.

Falta de estudo de impacto econômico para a cidade. PT e PSOL têm outra ação cobrando a prefeitura por ter apresentado um projeto de lei à Câmara sem uma análise do tipo — obrigatória nessas situações. Vereadores da base aliada dizem que a análise foi feita e identificou que privatização não gera impactos financeiros para o município, porque a prefeitura não é acionista da empresa.

O processo de privatização da Sabesp tem sido açodado, com discussões que acontecem de forma fracionada e que impedem que as pessoas tenham a ideia do processo como um todo. O tema merecia um debate mais qualificado, mas foi discutido de forma atropelada na Alesp -- assim como acontece na Câmara Municipal

Rubens Naves, advogado, ex-professor de Teoria Geral do Estado da PUC-SP e autor dos livros "Saneamento para Todos" e "Água, Crise e Conflito em São Paulo"

Hoje com amplo apoio na Câmara de São Paulo, privatização despertava "arrepios" em vereadores. O termo foi usado por Leite em novembro, quando um vendaval deixou sem luz várias partes da cidade. Atualmente, o fornecimento de energia em São Paulo está aos cuidados da Enel, uma empresa privada.

Havendo a desestatização, o investimento aumentará, consequentemente, a universalização será antecipada, haverá redução tarifária e melhora na qualidade do serviço. Tais impactos vão refletir de forma direta na saúde dos cidadãos, uma vez que aumentará o acesso à água limpa e ao esgoto coletado e tratado

Vereador Rubinho Nunes (União Brasil), no relatório da Comissão Especial para estudos relativos à privatização da Sabesp da Câmara

A oposição é contra o projeto, mas é minoria. Os críticos apontam falta de plano de investimento para o dinheiro obtido com a venda de ações e que o pouco detalhamento do texto faz com que a proposta seja "um cheque em branco". O governo do estado afirma que irá divulgar mais detalhes sobre a privatização ao longo de 2024.

Como é em outros países

Tendência mundial em saneamento é de reestatização. Um levantamento do Observatório Corporativo Europeu indica que o número de privatizações revertidas saltou de três em 2000 para 267 em 2017. Tarifas muito altas, promessas não cumpridas e falta de transparência são as principais razões para o fenômeno.

Paris privatizou o saneamento em 1985, mas voltou atrás em 2010. Em 2008, uma auditoria apontou que a gestão da distribuição de água por duas empresas privadas encareceu o serviço ao longo dos anos — o que motivou a reestatização. Um ano após a reestatização, a tarifa caiu 8%.

Em Buenos Aires, o saneamento foi privatizado entre 1993 e 2006. Nesse período, aumentos da tarifa e descumprimento de metas previstas — entre outros problemas — levaram os serviços a serem reestatizados.

Governo do estado afirma que erros cometidos em outros países não se repetirão em São Paulo. Em reunião sobre o tema, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende, afirmou que os planos para a Sabesp não envolvem desmembramento da operação — como em Paris — nem tarifa indexada ao dólar — como em Buenos Aires.

Alemanha e Chile são exemplos de casos de sucesso de operações privatizadas. No país europeu, 40% do setor está nas mãos da iniciativa privada e 99% das pessoas têm acesso a água e esgoto. Já no Chile, a fatia de serviços privatizados é ainda maior — 94% — e o índice de tratamento de esgoto é próximo de 100%.