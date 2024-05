Fortes chuvas matam 10 pessoas no Rio Grande do Sul em destruição histórica

(Reuters) - Dez pessoas morreram e 21 estão desaparecidas devido às fortes chuvas desta semana no estado do Rio Grande do Sul, com o governador alertando nesta quarta-feira que a situação é crítica e pode piorar.

Durante coletiva de imprensa, o governador Eduardo Leite disse ter conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em busca de toda assistência federal possível.

“Está acontecendo uma situação catastrófica no Rio Grande do Sul que deverá nos próximos dias se agravar por conta dos prognósticos de chuvas", disse.

Leite afirmou ainda que Lula viajaria ao estado na quinta-feira, o que foi posteriormente confirmado pelo presidente em postagem na plataforma X.

Segundo o governador, as tempestades causaram a maior devastação no estado nos últimos anos, deixando vários municípios isolados após o desabamento de pontes e a destruição de estradas em meio a enchentes e deslizamentos de terra.

Leite determinou a suspensão das aulas em todo o estado pelo restante da semana e disse que solicitou total apoio das Forças Armadas “para participar efetivamente da coordenação deste momento que se assemelha ao enfrentamento de uma guerra”.

Durante a coletiva, Leite afirmou que o estado está vivenciando "o pior desastre da nossa história".

"É absolutamente, absurdamente, extraordinariamente grave o que está acontecendo no Rio Grande do Sul neste momento", disse o governador. "E infelizmente vai piorar. Este é o sinal que preciso dar nesta coletiva."

As autoridades relataram mais de 3.400 pessoas deslocadas na sequência de tempestades que levaram ao aumento do nível dos rios e a inundações em várias partes do estado, afetando 114 municípios.

Em relatório sobre as condições hidrológicas divulgado na terça-feira, o governo do RS previu um risco de inundação “em praticamente todo o estado”, dada a perspectiva de continuação de “fortes precipitações” nos próximos dias.

O boletim também informou que as inundações serão severas nas bacias de muitos rios, com a possibilidade de inundações repentinas e movimentos em massa de terra em regiões com encostas íngremes.

(Reportagem de Marcela Ayres)