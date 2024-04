Ações da China acompanham mercados asiáticos e sobem

XANGAI (Reuters) - As ações da China acompanharam a alta de outros mercados asiáticos nesta quinta-feira, com os investidores avaliando as perspectivas para a taxa de juros dos Estados Unidos e com o setor bancário liderando os ganhos.

As ações asiáticas obtiveram seus maiores ganhos em um mês nesta quinta-feira, enquanto o dólar deu uma pausa e os mercados de títulos se estabilizaram. O petróleo encontrou suporte após sua maior queda em dois meses e meio devido às preocupações com a demanda e à falta, até o momento, de uma resposta óbvia de Israel ou dos EUA ao ataque do Irã a Israel no fim de semana.

O índice de Xangai subiu 0,09%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,12%. Já o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve avanço de 0,82%.

O subíndice do setor financeiro do CS300 subiu 1,08%, o setor de bens de consumo básicos teve alta de 0,45%, o índice imobiliário caiu 0,74% e o subíndice do setor de saúde recuou 1,05%.

No entanto, os investidores ainda estão cautelosos em relação às tensões geopolíticas, já que o presidente norte-americano, Joe Biden, pediu na quarta-feira tarifas mais altas sobre os produtos de metal chineses como parte de um pacote de políticas destinadas a agradar os trabalhadores de siderúrgicas no Estado da Pensilvânia, correndo o risco de irritar Pequim.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,31%, a 38.079 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,95%, a 2.634 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,43%, a 20.301 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,05%, a 3.187 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,48%, a 7.642 pontos.