TRE-SP distribui sorvetes em plantão para regularizar título de eleitor

O prazo final de regularização do Título de Eleitor está chegando e a Justiça Eleitoral de São Paulo vai trabalhar na capital paulista neste feriado de 1º de Maio e também no próximo fim de semana, com distribuição gratuita de sorvete.

O que aconteceu

Brasileiros têm até 8 de maio para regularizar situação eleitoral. Neste ano, a Justiça Eleitoral voltou a exigir que a regularização ou emissão dos títulos seja feita presencialmente.Õs cartórios do TRE-SP estarão abertos também nesta quarta-feira (1º), no sábado (4) e no domingo, das 11h às 17h. Oórgão pretende registrar o título de cerca de 2 milhões de jovens a partir de 16 anos e orientar quem quer ficar em dia com a Justiça Eleitoral.

TRE recorre a sorvete e "titulão" para atrair jovens. Em oito cartórios da cidade de São Paulo serão distribuídos 350 picolés, em cada local, nos três dias de plantão, segundo o TRE. Os locais também vão ter na fachada um "títulão eleitoral" de 15 metros quadrados — em homenagem a Edson Luís de Lima Souto, estudante secundarista assassinado pela ditadura militar, em 1968.

Capital paulista tem passe livre no transporte aos domingos. No dia 5, eleitores poderão ir ao cartório de ônibus de forma gratuita. Consulte aqui o mapa dos cartórios na cidade de São Paulo ou veja os endereços abaixo.

Organizações não governamentais promovem ações para estimular jovens a participar das eleições. Para tirar o primeiro título, é preciso ir a qualquer cartório eleitoral do estado com um documento oficial com foto e comprovante de residência recente.

Campanha inclui 50 escolas. Gabi Juns, diretora do Instituto Lamparina, disse que haverá um mutirão em escolas e nas redes sociais para estimular a iniciativa do primeiro título para jovens. Também partipa da ação o labExperimental.

Mmuitos jovens trabalham no horário comercial, e que por isso é fundamental o esquema de plantão da Justiça Eleitoral.

Gabi Juns, diretora do Instituto Lamparina

"Titulão" para chamar atenção para regularização eleitoral Imagem: TRE-SP/Fernando Cavalcanti

Cartórios onde serão dostribuídos sovertes