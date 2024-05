Por que facilitar? 5 carros com manutenção complicada que você deve evitar

Existem carros nos quais reparos aparentemente simples, como a troca da correia dentada, são extremamente complicados.

Há modelos que precisam ser parcialmente desmontados para que o mecânico tenha acesso a determinados componentes.

Isso encarece bastante a respectiva manutenção, que também leva muito mais tempo na comparação com o mesmo procedimento em outros veículos.

Confira a seguir cinco exemplos de manutenções veiculares surpreendentemente complicadas.

Land Rover Discovery 4

Imagem: Divulgação

O SUV gringo dificulta sua troca da correia dentada

Com um motor muito grande em um cofre muito pequeno, o único jeito de fazer a manutenção dessa peça e de outros componentes é separando o chassi da carroceria

Ou seja: você tem de separar o carro em duas partes

Além disso, para cada vez que esse desmonte é realizado, é preciso reprogramar todas as centrais eletrônicas do carro

Honda Fit (1ª Geração)

Imagem: Divulgação

O Fit é um carro que trouxe algumas inovações em sua primeira geração

Elas incluem duas velas por cilindro, mas trocar as lâmpadas dos faróis dá trabalho

Para realizar a substituição, é preciso esterçar as rodas dianteiras

Também é necessário retirar a proteção interna das caixas de roda

Só então é possível abrir uma capa do farol para chegar às lâmpadas

O processo é todo mostrado no manual de instrução do carro

Audi A6 (2ª Geração)

Imagem: Divulgação

Outro carro que complica a substituição da correia dentada é o Audi A6 de segunda geração

Equipado com motor V6 ou V8, em cofre pequeno, não há muito espaço para realizar a troca do componente

Para realizar essa manutenção, é preciso desmontar o para-choque, drenar e então retirar o radiador

Assim, dá para soltar o suporte do para-choque das longarinas

Terminada a troca, é necessário refazer todo o processo de forma inversa

Chrysler Town & Country

Imagem: Divulgação

A famosa minivan é confortável, mas dá trabalho para acessar o respectivo estepe

Para trazer sete lugares, a Chrysler tirou o pneu sobressalente da traseira, onde fica a terceira fileira de bancos retráteis

O estepe foi realocado no centro do assoalho, acessível pelo lado de fora

Para chegar até o pneu, é preciso desmontar o console central e usar uma ferramenta para soltar um cabo de aço que segura o estepe

Com a mesma ferramenta, você tem um gancho que usa para puxar o pneu para a lateral.

Ainda há outro problema: o espaço sob o carro é apenas para um estepe temporário

É complicado e por isso há vídeos na internet que mostram todo o processo

Dodge Journey/Fiat Freemont

Imagem: Divulgação

A bateria do SUV, que em outros veículos fica no cofre do motor ou no porta-malas, foi posicionada em uma espécie de "compartimento secreto"

Ela foi colocada na frente da roda dianteira esquerda do Freemont/Journey, escondida atrás do para-choque

Para troca-la, é necessário desmontar a roda e o para-barro interno para acessar o componente

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

*Matéria publicada em 07/04/2023