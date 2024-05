Israel pede a "nações civilizadas" que rejeitem qualquer mandado do TPI contra seus líderes

JERUSALÉM (Reuters) - Israel pede às "nações do mundo civilizado" que se oponham ao pedido do procurador do Tribunal Penal Internacional de mandados de prisão contra seus líderes e que declarem que não honrarão tais mandados, disse um porta-voz do governo nesta terça-feira.

Perguntado se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ou o ministro da Defesa Yoav Gallant evitariam viajar para países signatários do TPI caso sejam emitidos mandados de prisão contra eles, o porta-voz, Tal Heinrich, declarou: "Vamos esperar para ver".

(Por Dan Williams)