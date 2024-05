Dona da InfinitePay capta R$1,6 bi para expandir operação

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A fintech brasileira CloudWalk anunciou nesta terça-feira que levantou 1,6 bilhão de reais para atender à expansão no número de clientes da sua maquininha de pagamento InfinitePay, que chegou a 1,2 milhão de micro e pequenos empreendedores em 2023, alta de mais de 200% ano a ano.

A captação ocorreu por meio de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) para antecipação de recebíveis no Brasil, que teve 30 instituições compradoras das cotas, distribuídas entre 189 veículos de investimento de bancos, gestoras de fundos e family offices.

"O momento tem sido fantástico para a CloudWalk... e para fomentar esse crescimento a gente precisa preparar essas linhas", afirmou à Reuters o diretor de operações da companhia, Pablo Mello.

"É o momento certo", reforçou, citando a trajetória de queda na taxa básica de juros no Brasil e o bom momento macroeconômico como fatores importantes para a decisão de realizar a operação, que teve Itaú BBA liderando a estruturação e ainda contou com a participação de Bradesco BBI e BV.

Fundada em 2013, a startup sediada em São Paulo se tornou "unicórnio" em 2022 ao alcançar uma avaliação acima de 1 bilhão de dólares após uma rodada de investimentos de 150 milhões de dólares liderada pela Coatue e DST Global.

No total, a companhia já levantou recursos via oito FIDCs desde 2021, com cotas que somaram um total de 4,9 bilhões de reais. De acordo com Mello, esse montante cobre toda a base de emissores de cartão dos clientes da CloudWalk.

Além da maquininha, a InfinitePay oferece serviços financeiros como empréstimos, cartões, vendas online, carteiras digitais e terminais de pagamento. Ela é focada em micro, pequenas e médias empresas e microempreendedores individuais, cobrando taxas que começam em 1,38% e vão até 16,95%.

A CloudWalk encerrou abril com receita recorrente anualizada de 500 milhões de dólares e lucro anualizado de 70 milhões.

De acordo com Mello, os esforços estão agora voltados para consolidar a empresa no Brasil e para a sua internacionalização, com os Estados Unidos sendo o próximo país em que atuará, através do Jim.com. Ele disse que a CloudWalk está finalizando o processo de integração de tecnologia e planeja iniciar os primeiros testes pilotos nas próximas semanas.