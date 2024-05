Chuvas no RS: Força Aérea envia dois helicópteros para ajudar em resgates

A FAB (Força Aérea Brasileira) disponibilizou na noite desta terça-feira (30) dois helicópteros para auxiliar nos resgates dos atingidos pelas chuvas na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os fortes temporais já deixaram cinco mortos, seis feridos e 18 desaparecidos no estado.

O que aconteceu

Helicópteros usados estão na Base Aérea de Santa Maria. Durante as ações de apoio, a FAB resgatou uma família que estava ilhada em uma residência cheia d'água, com risco de desabamento. Eles foram içados e transportados da região de Candelária até Santa Cruz.

Militares da FAB usam óculos de visão noturna em operação na noite desta terça. O equipamento é necessário em razão do horário e das condições meteorológicas no local.

Governador pede ajuda do presidente

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu que Lula (PT) envie "IMEDIATAMENTE" todo apoio aéreo possível ao estado. Na postagem, publicada na noite desta terça, o gestor diz ser necessário resgatar centenas de pessoas em municípios em situação de emergência pelas chuvas intensas.

Leite comentou que conversou com ministros e com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), ao longo do dia e apoio foi encaminhado. Porém, ele declarou que o estado precisará de mais ajuda com "urgência".

Minutos depois do apelo, Lula publicou no X (antigo Twitter) que conversou com Leite. O presidente comunicou que colocou o Governo Federal à disposição do estado e que já conversou com ministros para que a gestão se some aos esforços do governo e das prefeituras. Lula ainda afirmou que este momento é "reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta".

Ao longo do dia tratei com os Ministros da Defesa, do Desenv. Regional. da SECOM e com o VP @geraldoalckmin. Apoio já foi encaminhado. Mas vamos precisar, com URGÊNCIA, de muito mais. -- Eduardo Leite (@EduardoLeite_) April 30, 2024

Conversei por telefone com o governador gaúcho, @EduardoLeite_, e coloquei o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul que novamente sofre com as fortes chuvas. Falei com os ministérios da Integração, da Defesa e com o ministro @Pimenta13Br e, no que for necessário,? -- Lula (@LulaOficial) April 30, 2024

Chuvas no RS

Cinco pessoas morreram em razão das chuvas que atingem o estado. Delmar Wadomiro Sander, 69 anos, e Nelson Schaefer, 65 anos, morreram em decorrência das chuvas em Paverama (RS), informou a Defesa Civil. Ontem, os idosos tentavam atravessar de carro em uma área alagada quando o veículo foi levado pela correnteza. Um deles estava desaparecido até a manhã desta terça-feira (30). As outras mortes foram registradas nos municípios de Pântano Grande, Encantado e Santa Maria, mas as identidades das vítimas não foram divulgadas.

Quase 300 pessoas estão fora de casa até o início da noite desta terça-feira (30). 198 pessoas precisaram ficar em abrigos públicos, enquanto outras 95 estão desalojadas. Os desalojados são aqueles que saíram de suas residências e procuraram ajuda de parentes e amigos.

77 municípios foram afetados em todas as regiões do estado. Essas cidades reportaram vendavais, descargas elétricas, movimentos de massa, queda de granizo, alagamentos em áreas urbanas e transbordamento de córregos, arroios e rios, e interrupções de estradas. Os estragos foram registrados desde sábado (27) até esta terça-feira (30). As chuvas já afetaram 3.742 pessoas.

Defesa Civil orienta população a se prevenir. ''É importante que a população adote medidas preventivas como permanecer em casa, se puder, evitar atravessar áreas alagadas ou inundadas e procurar prestar auxílio a pessoas vulneráveis (idosos, pessoas doentes ou com dificuldade de mobilidade).''