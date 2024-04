Vídeo mostra PMs recolhendo objetos após menino ser baleado em Paraisópolis

Do UOL, em São Paulo

Moradores de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, gravaram PMs coletando objetos do chão após uma operação policial na região terminar com um menino de 7 anos baleado na manhã de hoje.

O que aconteceu

Grupo de policiais aparece recolhendo objetos e fechando viela com fita de isolamento. Nas imagens, os policiais apontam para coisas no chão, se agacham e as pegam. Não é possível dizer o que são esses objetos.

A SSP disse que "tudo está sendo apurado por meio do IPM (Inquérito Policial Militar) instaurado". O UOL também entrou em contato com a PM de São Paulo, mas ainda não obteve retorno.

Ouvidoria das polícias de São Paulo diz que apura o caso. Procurado pelo UOL, o órgão afirma não ter informações e busca detalhes sobre a ocorrência. O registro dela foi feito no 89º DP.

Menino de 7 anos foi baleado

A criança ficou ferida após suposta troca de tiros da PM com criminosos. Os policiais faziam patrulhamento na região quando foram recebidos com disparos, disse um líder comunitário. O tiroteio ocorreu na Viela Passarinho.

Vítima foi encaminhada para o Hospital Campo Limpo. Os moradores da região afirmam que, após o tiroteio, foi constatado que ela estava com um ferimento na cabeça. Ele foi atendido na AMA Paraisópolis antes de ir para o hospital.

Secretaria Municipal da Saúde diz que a criança tem estado de saúde estável. Segundo a pasta, o menino está recebendo todos os cuidados necessários.