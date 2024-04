Ndicka, que passou mal em campo, 'está bem', confirma técnico da Roma

O zagueiro franco-marfinense da Roma, Even Ndicka, que deu um grande susto no domingo ao desmaiar durante um jogo, "está bem", garantiu o seu treinador nesta quarta-feira (17), na véspera do jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, contra o Milan.

"Ele está bem. O pneumotórax é incômodo e doloroso, mas felizmente, se assim podemos dizer, ele não sofre do que temíamos quando desmaiou em campo", declarou Daniele De Rossi em entrevista coletiva.

No domingo, Ndicka, de 24 anos, sofreu uma indisposição aos 70 minutos do jogo da Roma contra a Udinese, na 32ª rodada da Serie A.

O jogador permaneceu sempre consciente e foi levado primeiro para a enfermaria do estádio e depois para o hospital de Udine.

Depois de passar uma noite em observação, conseguiu voltar a Roma, depois de os exames médicos não terem revelado "nenhuma patologia cardíaca", mas sim "um trauma torácico com pneumotórax esquerdo mínimo".

Depois de uma conversa dos árbitros com representantes de ambas as equipes, a partida foi suspensa. Os 20 minutos restantes serão disputados em data a definir.

"Era o que tinha que ser feito, foi uma decisão unânime e até normal. Nenhum dos meus jogadores estava em condições de voltar ao jogo porque o eletrocardiograma (realizado no estádio) parecia indicar que ele havia sido vítima de um ataque cardíaco", comentou sobre o assunto o técnico da Roma.

Depois desse susto, a Roma decidiu organizar uma campanha gratuita de exames de detecção de insuficiência cardíaca durante a próxima partida do campeonato em casa, no dia 22 de abril, contra o Bologna.

Os 'tifosi' da Roma com mais de 45 anos vão poder fazer um eletrocardiograma controlado por um hospital local num espaço próximo ao estádio Olímpico de Roma antes do início da partida.

