Demanda fraca atinge montadoras da Europa no 1º tri

Por Nick Carey e Christoph Steitz

LONDRES/FRANKFURT (Reuters) - Os gigantes europeus do setor automotivo Volkswagen, Mercedes-Benz e Stellantis divulgaram nesta terça-feira vendas e receitas menores no primeiro trimestrea, impactadados por demanda mais fraca por carros novos em um ambiente de juros ainda elevados.

A fraqueza nas vendas de automóveis afetou tanto os modelos do mercado de massa quanto os mais sofisticados, com as montadoras tentando manter os preços dos carros estáveis e prometendo melhorias à medida que o ano avança e novos modelos chegam ao mercado.

"Todas elas estão sofrendo mais ou menos dos mesmos problemas. Há problemas de entrega e as margens estão sob pressão", disse Moritz Kronenberger, gerente de portfólio da Union Investment, que detém participações na Volkswagen, Stellantis e Mercedes-Benz.

"A questão permanece: o chamado ano de transição é principalmente sobre trocas de modelos - ou há também uma certa fraqueza do mercado no lado da demanda? A última hipótese ainda não foi confirmada, também em vista da alta inflação, dos preços elevados e do fraco impulso dos carros elétricos."

Os fabricantes de automóveis antigos da Europa enfrentam vários desafios no país e no exterior. As montadoras alemãs, em especial a Volkswagen, enfrentam uma concorrência crescente na China por parte das montadoras locais.

A Volkswagen enfrentou um "ambiente muito competitivo" durante o primeiro trimestre, disse o diretor financeiro, Arno Antlitz, a analistas.

As montadoras também estão gastando grandes somas em veículos elétricos novos e menos lucrativos para competir com a Tesla e se defender da concorrência das montadoras chinesas que estão trazendo modelos elétricos para a Europa.

FRAQUEZA DO MERCADO

"Observamos um enfraquecimento do mercado no primeiro trimestre", disse o diretor financeiro da Mercedes-Benz, Harald Wilhelm, a analistas. "Além disso, nossos veículos de ponta não conseguiram escapar completamente dessa fraqueza do mercado."

Wilhelm acrescentou que a montadora alemã permaneceu "vigilante quanto às perspectivas macroeconômicas e geopolíticas globais", acrescentando que a Mercedes defenderá os altos níveis de preços de seus carros de luxo. A Mercedes teve queda de 30% nos lucro do primeiro trimestre, enquanto a Volkswagen teve baixa de 20% no lucro operacional. A Stellantis disse que a receita caiu 12% no trimestre.

Apesar da queda nas vendas das montadoras - a Stellantis só divulgou os números da receita - e do lucro menor da Volkswagen e da Mercedes, as três mantiveram metas de resultado para 2024 confiantes nos novos modelos que estão trazendo ao mercado.

A diretora financeira da Stellantis, Natalie Knight, disse a jornalistas que as vendas e a receita da montadora foram afetadas pela transição para o novo portfólio de produtos do grupo e que a empresa está reduzindo estoques "para reforçar nosso forte preço relativo" antes do lançamento de produtos este ano nas principais regiões.

A Volkswagen disse que os pedidos aumentaram no final do primeiro trimestre, o que deve elevar os resultados do segundo trimestre. A maior montadora da Europa planeja 30 novos modelos de veículos para este ano, o que deve impulsionar as vendas durante o resto de 2024.