Número de mortos por fortes chuvas no Quênia se aproxima de 170

NAIROBI, 30 ABR (ANSA) - As fortes chuvas e inundações registradas no Quênia nos últimos dias já provocaram a morte de quase 170 pessoas, informou o governo local nesta terça-feira (30), citado pela emissora Citizen TV.

De acordo com o novo boletim, somente o rompimento de uma barragem em Mai Mahiu, ao norte de Nairóbi, deixou 71 mortos, elevando o número total de vítimas devido ao mau tempo para 166 desde o início das chuvas sazonais.

Em nota, o porta-voz do governo, Isaac Mwaura, anunciou que o presidente do Quênia, William Ruto, convocou uma reunião emergencial de gabinete para esta manhã "para discutir as medidas adicionais que tomará para garantir que os cidadãos, vítimas das alterações climáticas e afetados por deslizamentos de terra e inundações, sejam assistidos".

Enquanto isso, equipes de resgate permanecem uma operação para escavar a lama do vilarejo ao norte da capital queniana em busca de possíveis sobreviventes.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, as chuvas no Quênia poderão continuar durante todo o mês de maio. Nos últimos dias, a Cruz Vermelha do país tem atuado nos esforços para ajudar os residentes isolados pelas enchentes.

Até o momento, as inundações já deslocaram mais de 185 mil cidadãos e provocaram enormes danos às infraestruturas, conforme dados do governo. (ANSA).

