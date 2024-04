Dólar sobe frente ao real antes de feriado e decisão do Fed

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar subia frente ao real nos primeiros negócios desta terça-feira, com investidores evitando tomar risco antes do feriado do Dia do Trabalhador no Brasil, na quarta, quando também será anunciada a decisão de política monetária do Federal Reserve.

Às 9h04 (de Brasília), o dólar à vista subia 0,24%, a 5,1277 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,15%, a 5,1280 reais.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1152 reais na venda, em leve baixa de 0,03%.

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024.

