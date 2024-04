Coca-Cola eleva previsão anual por demanda global e preços maiores

(Reuters) - A Coca-Cola elevou previsão anual de receita nesta terça-feira, após o resultado do primeiro trimestre superar expectativas do mercado apoiado pela demanda em várias regiões do mundo.

A receita orgânica da Coca-Cola na Europa, Oriente Médio e África aumentou 15% no primeiro trimestre, enquanto na América do Norte cresceu 7%.

Os preços médios de venda da empresa aumentaram 13%, enquanto os volumes aumentaram apenas 1%.

A gigante dos refrigerantes espera que as vendas orgânicas no ano fiscal de 2024 cresçam de 8% a 9%, em comparação com a previsão anterior de um aumento de 6% a 7%.

A receita líquida da empresa aumentou 2,5%, para 11,23 bilhões de dólares no primeiro trimestre, superando as estimativas dos analistas de 11,01 bilhões, de acordo com dados da Lseg.

Em uma base ajustada, a Coca-Cola teve lucro de 0,72 dólar por ação ante expectativa do mercado de resultado positivo equivalente a 0,70 dólar.

(Por Ananya Mariam Rajesh)