Motorista de ônibus que capotou em MG diz que tentou desviar de cães na via

Do UOL, São Paulo

O motorista do ônibus que capotou em Minas Gerais e deixou pelo menos sete pessoas mortas disse a policiais que tentou desviar de cães na pista.

O que aconteceu

O homem relatou à Polícia Militar Rodoviária que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de cachorros na rodovia. O ônibus caiu em uma ribanceira às margens da MG-120, no município de São Pedro do Suaçuí.

O motorista realizou o teste de bafômetro, que deu resultado negativo. Condutor não teve o nome revelado.

Acidente com 7 mortos e 13 feridos

Ônibus tombou após cair de ribanceira, informaram primeiras testemunhas do acidente ao Corpo de Bombeiros Imagem: PMRV/Reprodução de redes sociais

O acidente ocorreu por volta das 4h da madrugada desta terça-feira (17). Ainda não há informação de onde a viagem saiu e qual era o destino. A ocorrência segue em andamento.

Pelo menos sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Dentre os feridos, cinco ficaram presos às ferragens e foram socorridos pelos bombeiros. Todas as vítimas foram levadas ao Hospital de São João Evangelista.

Identidades e idades das vítimas não foram divulgadas ainda. Nome da empresa responsável pelo ônibus também não foi divulgada.