Julgamento criminal de Trump em Nova York será retomado nesta 3ª com depoimento de banqueiro

Por Jack Queen

(Reuters) - O julgamento criminal de Donald Trump sobre um pagamento secreto a uma atriz pornô será retomado em Nova York nesta terça-feira, com o depoimento de um banqueiro familiarizado com as contas envolvidas no suposto esquema do ex-presidente dos Estados Unidos para influenciar a eleição de 2016, encobrindo um escândalo sexual.

Trump, o candidato republicano à eleição presidencial deste ano, é acusado de falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento de 130.000 dólares à estrela pornô Stormy Daniels em troca de seu silêncio sobre um encontro sexual que ela disse ter tido com Trump em 2006.

Trump se declarou inocente e negou ter tido relações sexuais com Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford.

O histórico julgamento criminal é o primeiro de um ex-presidente dos EUA e começou em 22 de abril.

O banqueiro Gary Farro, que não é acusado de irregularidades, testemunhou na sexta-feira sobre os registros financeiros apresentados pelo ex-advogado de Trump Michael Cohen que os promotores dizem ter ajudado a executar o esquema.

Trump é obrigado a comparecer ao julgamento e disse que, em vez disso, poderia estar fazendo campanha antes de sua revanche com o presidente Joe Biden em 5 de novembro.

O processo criminal é um dos quatro pendentes contra Trump, mas pode ser o único a ir a julgamento e resultar em um veredicto antes da eleição.

David Pecker, o ex-editor do National Enquirer e um amigo de longa data de Trump, testemunhou na semana passada que usou seu tabloide para suprimir histórias negativas sobre Trump e atingir seus rivais antes da eleição de 2016.

Pecker disse aos jurados que o National Enquirer frequentemente comprava direitos exclusivos de histórias prejudiciais sobre celebridades sem a intenção de publicá-las - uma prática conhecida como "pegar e matar".

Espera-se que Daniels também testemunhe, junto da ex-modelo da Playboy Karen McDougal, que afirma que Trump lhe pagou 150.000 dólares pelo seu silêncio sobre um caso de um ano que ela disse que eles tiveram entre 2006 e 2007.

Trump negou ter tido um caso com McDougal.

Cohen, o ex-aliado de Trump que se tornou um desafeto após um rompimento há quase seis anos, também deve depor. Ele disse que organizou e encobriu os pagamentos sob a direção de Trump, que, segundo ele, posteriormente o reembolsou.

Trump também foi acusado na Geórgia e em Washington por seus esforços para reverter a derrota na eleição de 2020 para Biden e na Flórida por conta do manuseio indevido de documentos confidenciais após deixar o cargo.

Ele se declarou inocente e tem chamado os casos de caça às bruxas política.