Há risco de propagação da gripe aviária para vacas fora dos EUA, diz OMS

GENEBRA (Reuters) - Uma autoridade da Organização Mundial da Saúde disse nesta terça-feira que há risco de o vírus da gripe aviária H5N1 se espalhar para vacas em outros países além dos Estados Unidos por meio de aves migratórias.

Autoridades norte-americanas estão tentando verificar a segurança do leite e da carne depois de confirmarem o vírus H5N1 em 34 rebanhos de gado leiteiro em nove Estados desde o final de março e em uma pessoa no Texas.

"Com o vírus transportado ao redor do mundo por aves migratórias, certamente há um risco de que vacas em outros países sejam infectadas", disse Wenqing Zhang, chefe do Programa Global de Influenza da OMS, em uma coletiva de imprensa em Genebra.

Ela reiterou que a agência da ONU considera baixo o risco geral à saúde pública representado pelo vírus, mas pediu vigilância.

Solicitada a avaliar a transparência dos EUA em relação ao surto até o momento, Zhang disse que o órgão global recebeu atualizações regulares e elogiou a decisão de compartilhar a sequência genética do vírus.

"Acho que a colaboração com o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA e as informações que recebemos até agora nos permitem monitorar a situação e atualizar as medidas de preparação", disse ela.

