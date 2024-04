Principal diplomata de câmbio do Japão diz que está pronto para lidar com o iene 24 horas por dia

Por Makiko Yamazaki e Kanupriya Kapoor

TÓQUIO (Reuters) - O principal diplomata cambial do Japão, Masato Kanda, disse nesta terça-feira que as autoridades estão prontas para lidar com questões cambiais 24 horas por dia, mas se recusou a comentar se o Ministério das Finanças realizou uma intervenção para sustentar o iene na véspera.

"Estamos prontos 24 horas, portanto, seja em Londres, Nova York ou Wellington, não faz diferença", disse o vice-ministro de Finanças para Assuntos Internacionais a repórteres.

Seus comentários foram feitos um dia depois de a moeda japonesa ter subido até cinco ienes em relação ao dólar, o que os operadores citaram como uma intervenção. Os mercados do Japão ficaram fechados na segunda-feira por causa de um feriado.

O primeiro-ministro, Fumio Kishida, disse a repórteres nesta terça-feira que o governo afirmou que não comentaria sobre movimentos e intervenções cambiais, quando perguntado se as autoridades intervieram no mercado de câmbio na segunda-feira.

O Wall Street Journal informou que as autoridades financeiras japonesas intervieram no mercado, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Na segunda-feira, Kanda se recusou a comentar quando perguntado sobre a intervenção, mas disse que os atuais acontecimentos no mercado de moedas eram "especulativos, rápidos e anormais" e não podiam ser ignorados.

Questionado novamente nesta terça-feira sobre a intervenção, Kanda também se recusou a comentar, mas disse que os movimentos excessivos de câmbio desencadeados por especuladores afetariam negativamente a vida cotidiana das pessoas.

(Reportagem de Makiko Yamazaki e Kaori Kaneko em Tóquio, Kanupriya Kapoor em Cingapura)