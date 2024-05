Leite cria comitê de mudanças climáticas, após desmonte de leis ambientais

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou a criação de um comitê para mudanças climáticas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O órgão vai atuar com orientações para o plano de reconstrução do Rio Grande do Sul, segundo Leite. "Precisamos de uma estrutura técnica, com dinâmica de liderança, entregas para a sociedade a partir de um núcleo gestor. Vamos convidar representantes da sociedade civil para formar um conselho", disse. A reconstrução do estado recebeu o nome de "Plano Rio Grande do Sul".

Em 2019, o governo estadual mudou quase 500 normas ambientais. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, 480 normais do Código Ambiental foram alteradas por Eduardo Leite. Especialistas dizem que essas mudanças abriram brechas para uso de áreas de preservação, margens de rios, e afrouxaram o controle do poder público sobre atividades com alto potencial de degradação.

Leite também disse que um centro administrativo provisório vai ser usado enquanto sede oficial do governo está sem condições de uso. "Trabalhamos para subir para a nuvem tudo. Nesse centro, estabelecemos um centro de trabalho para os servidores enquanto não temos condição de voltar para o nosso centro administrativo. Será o local de onde eu despacharei", disse.

É um plano de todos nós, setor privado, prefeituras, um grande plano de reconstrução que envolve todos nós. Não podemos ter divisão para reconstruir o Rio Grande. Isso envolve todos os níveis de governo para a reconstrução da vida das pessoas. Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul

Leite diz que não fará 'disputa política' com Pimenta

O governador afirmou que vai ter uma "relação estreita" com o órgão do governo federal para atuar no RS. A nomeação de Paulo Pimenta foi criticada por membros do PSDB, partido de Leite. Isso porque o ministro gaúcho é um potencial candidato ao governo do estado em 2026. Quando Pimenta foi anunciado, ele disse que trabalhará em conjunto com o governo estadual e com as prefeituras.

Não contem comigo para disputa política, disputa de vaidade, de egos. Nós temos uma população sofrendo. Não temos o direito de permitir que qualquer diferença ideológica, programática, divisão politica ou de aspiração pessoal possa interferir na nossa missão que é atender essas pessoas. Eduardo Leite (PSDB)

Secretaria para reconstrução do RS

Leite criou secretaria específica para apresentar projetos de reestruturação do estado. Funcionários do novo órgão serão contratados em regime emergencial. "Temos a informação que isso virá como uma Medida Provisória. O objetivo é abreviar o caminho para dar maior rapidez às contratações."

Vamos transformar a secretaria de parcerias e concessões na secretaria de reconstrução gaúcha - ela modela e dá suporte com estrutura técnica em diferentes frentes.

Números da tragédia no RS

Mortes pelas enchentes são 154. Segundo boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta sexta-feira (17), outras 98 pessoas seguem desaparecidas e 806 estão feridas. No momento, não há novas mortes em investigação.

Número de pessoas afetadas é de mais de 2,2 milhões em 461 cidades. Há mais 540.192 desalojados e 78.165 pessoas em abrigos.