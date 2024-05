Leite anuncia pagamento de R$ 2,5 mil a 40 mil famílias até semana que vem

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que vai pagar um auxílio a famílias desabrigadas após a tragédia que atingiu o estado.

O que aconteceu

O governador Eduardo Leite (PSDB) disse que utilizará o "cartão cidadão" para pagar R$ 2,5 mil a famílias atingidas pelas chuvas. "Estamos efetuando hoje o depósito para 7 mil famílias neste cartão. As famílias são aquelas que as prefeituras já nos apresentaram o cadastro e estão desabrigadas", disse ele.

Governo utilizará cruzamento de dados para identificar famílias afetadas. "Conseguimos ter um controle mais preciso por meio do cruzamento das bases de áreas alagadas e quem está no cadastro único na pobreza ou na extrema pobreza", afirmou o Leite. "Tomamos uma decisão em função dos sistemas que o estado contratou que nos permite um maior controle sobre o impacto das inundações"

Até sexta-feira (24), 40 mil famílias vão receber o auxílio, segundo Leite. "Elas tem que ter a disponibilidade para comprar o que quiserem, é para o que elas precisarem com esses recursos, seja comida, eletrodomésticos, material de construção", disse ele. "Essas ações, a partir do que vivenciamos no ano passado, estão nos ajudando a ser mais ágeis".

Leite disse que foram arrecadados mais de R$ 100 milhões no pix SOS Rio Grande do Sul. Ele afirmou que o valor de R$ 2 mil é creditado no cartão "SOS Rio Grande do Sul". Segundo ele, foram identificadas até o momento 23 mil famílias. São pessoas que estão no cadastro único, mas não estão em situação de pobreza e extrema pobreza e recebem até três salários mínimos.

Leite disse que as primeiras entregas dos cartões estão sendo feitas hoje nas cidades de Encantado e Arroio do Meio. "Montamos um comitê gestor que definiu que esse dinheiro deveria ir diretamente para as mãos das pessoas atingidas."

Centro Administrativo provisório

Leite disse que centro administrativo provisório vai ser usado enquanto local oficial está sem condições de uso. "Trabalhamos para subir para a nuvem tudo. Nesse centro, estabelecemos um centro de trabalho para os servidores enquanto não temos condição de voltar para o nosso centro administrativo. Será o local de onde eu despacharei", disse.

O governador também afirmou que vai criar comitê para mudanças climáticas no estado. "Precisamos de uma estrutura técnica, com dinâmica de liderança, entregas para a sociedade a partir de um núcleo gestor. Vamos convidar representantes da sociedade civil para formar um conselho", disse. Esse grupo, segundo Leite, vai servir para dar as diretrizes para orientar o plano de reconstrução do estado, que recebeu o nome de "Plano Rio Grande do Sul".

É um plano de todos nós, setor privado, prefeituras, um grande plano de reconstrução que envolve todos nós. Não podemos ter divisão para reconstruir o Rio Grande. Isso envolve todos os níveis de governo para a reconstrução da vida das pessoas.

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul

Números da tragédia

Mortes pelas enchentes são 154. Segundo boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta sexta-feira (17), outras 98 pessoas seguem desaparecidas e 806 estão feridas. No momento, não há novas mortes em investigação.

Número de pessoas afetadas é de mais de 2,2 milhões em 461 cidades. Há mais 540.192 desalojados e 78.165 pessoas em abrigos.

