'Cadeia é coisa do teu pai': Moro responde Zeca Dirceu após provocação no X

O senador Sergio Moro (União) rebateu o deputado Zeca Dirceu (PT) após ele sugerir sua prisão e cassação.

O que aconteceu

Zeca Dirceu cobrou explicações de Moro pelo X. Ele compartilhou a notícia de que um relatório da Corregedoria Nacional da Justiça concluiu que Moro, Deltan Dallagnol e Gabriela Hardt atuaram para desviar cerca de R$ 2,5 bilhões do estado brasileiro para criar "uma fundação voltada ao atendimento a interesses privados".

Ele defendeu que Moro seja cassado e preso. Em resposta, o senador afirmou: "Cadeia é coisa do teu pai".

Zeca Dirceu é filho de José Dirceu, condenado e preso três vezes nos processos do Mensalão e da Lava Jato, do qual Moro foi juiz. Ele está inelegível, mas entrou com uma petição no STF para anular suas condenações na Operação. A defesa pede que a Corte estenda a Dirceu os efeitos da decisão que beneficiou Lula.

Moro escapou de cassação no Paraná, mas ainda pode se tornar inelegível. O TRE-PR manteve o mandato, mas o caso será decidido no TSE. O PT e o PL informaram ao UOL que vão recorrer da decisão.