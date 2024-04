Hezbollah lança mísseis e drones contra norte de Israel e fere 14 soldados israelenses

DUBAI (Reuters) - O Hezbollah, do Líbano, afirmou nesta quarta-feira que lançou mísseis e drones contra uma instalação militar no norte de Israel em retaliação a ataques israelenses que mataram membros do Hezbollah, um incidente que, segundo as Forças Armadas israelenses, deixou 14 soldados feridos.

Os militares afirmaram que seis dos soldados estão em condições graves. Disseram que “atacaram as fontes de fogo” após identificar vários lançamentos de mísseis anti-tanques e drones do Líbano na direção do vilarejo beduíno de Arab al-Aramshe.

O site de notícias israelense Ynet afirmou que os soldados estavam em um centro comunitário no vilarejo.

Na terça-feira, ataques israelenses no sul do Líbano mataram três pessoas, incluindo um comandante do Hezbollah, segundo fontes de segurança libanesas.

Forças israelenses e o grupo armado libanês Hezbollah estão trocando ataques há mais de seis meses, em paralelo à guerra em Gaza. São as hostilidades mais sérias entre eles desde que travaram uma grande guerra em 2006.

Os combates alimentaram preocupações sobre o risco de uma escalada maior. Essas preocupações cresceram após o ataque retaliatório do Irã contra Israel, lançando centenas de drones explosivos, mísseis de cruzeiro e balísticos na noite de sábado. As autoridades israelenses prometeram responder.

Pelo menos 370 libaneses, incluindo mais de 240 combatentes do Hezbollah e 68 civis, foram mortos no conflito, segundo uma contagem da Reuters. Dezoito israelenses, incluindo soldados e civis, foram mortos.

