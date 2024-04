PIB da Itália avança 0,3% no primeiro trimestre

ROMA, 30 ABR (ANSA) - O produto interno bruto (PIB) da Itália cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2024, na comparação com os três meses anteriores, de acordo com dados preliminares divulgados nesta terça-feira (30) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

Isso significa uma aceleração em relação ao último trimestre de 2023, quando a alta havia sido de 0,1%. Em relação ao primeiro quarto do ano passado, a expansão da economia italiana entre janeiro e março de 2024 foi de 0,6%.

O PIB da Itália acumula três trimestres seguidos de alta, após a contração registrada no segundo quarto de 2023. Todos os setores - agropecuária, indústria e serviços - apresentaram crescimento, segundo o Istat.

No mesmo período, os PIBs de Alemanha e França, as duas maiores economias da União Europeia, logo à frente da Itália, avançaram 0,2% na comparação com o último trimestre do ano passado, enquanto o da Espanha cresceu 0,7%.

Já a economia da zona do euro apresentou alta de 0,3%, assim como a de toda a UE. (ANSA).

