Frio vem, mas não dura: quais capitais podem ter as menores temperaturas?

Uma frente fria se aproxima de estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, reduzindo as temperaturas, mas as previsões indicam que o frio não deve durar muito nessas regiões.

Quando começa e termina o frio

Uma massa de ar frio de origem polar que passa pelo país nos próximos dias chega com mais força ao Sul. Na região, poderá gear pela primeira vez no ano em áreas mais elevadas de serra, segundo um comunicado da Climatempo.

A queda de temperatura também será sentida em estados do Sudeste e em Mato Grosso do Sul. Os dias mais frios causados pela massa polar no Centro-Sul serão a quinta e a sexta-feira (18 e 19).

A madrugada e o amanhecer do sábado (20) ainda serão "friozinhos" no Sul do Brasil e em algumas áreas do Sudeste, mas, a partir da tarde, a frente fria começa a se afastar do país, o que pode elevar as temperaturas nas regiões, ainda de acordo com a Climatempo.

Já no domingo (21), a madrugada volta a ser um pouco fria, mas o calor tende a voltar à tarde.

Capitais mais frias

As capitais das regiões Sul e Sudeste poderão registrar as menores temperaturas do ano até agora. São elas: Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES).

A capital mais fria nos próximos dias será Curitiba, com previsão de mínima de 11°C na sexta-feira (19), 13°C no sábado (20), e 16°C no domingo (21).

Em segundo lugar, está Porto Alegre, onde os termômetros devem registrar de quinta-feira a domingo temperaturas mínimas entre 12°C e 14°C.

Em São Paulo, sábado pode ser o dia mais frio do ano até agora, com mínima de 13°C. Já na quinta, na sexta e no domingo, as marcações mínimas variam de 14°C a 16°C.

Sábado em Florianópolis também poderá ser o dia mais frio do ano na capital, com previsão mínima de 15°C. Nos outros dias, de quinta a domingo, a temperatura mínima deve variar entre 16°C e 17°C.

Belo Horizonte terá sábado e domingo como os dias mais frios do ano, quando a temperatura pode baixar para 15°C. Nos dias anteriores, quinta e sexta, os termômetros podem chegar a marcar 18°C e 17°C, respectivamente.

No Rio de Janeiro, o frio será mais ameno, com mínima de 18°C prevista para o fim de semana, 19°C para a sexta e 20°C para a quinta.

Campo Grande pode registrar 18°C na quinta e na sexta, 19°C no sábado e 21°C no domingo.

Já Vitória tem previsão de mínima de 19°C para o domingo, 20°C para o sábado e 21°C para a sexta.