Justiça nega liminar e mantém preso em SP professor acusado de sequestro

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou hoje (17) pedido liminar de habeas corpus para soltar o professor Clayton Ferreira, 40, preso temporariamente por um sequestro no litoral sul paulista. No momento do crime, ele estava dando aula na capital, a 200 quilômetros de Iguape (SP), de acordo com a escola onde ele trabalha.

O que aconteceu

'Prisão está devidamente fundamentada", diz decisão. De acordo com o juiz Roberto Porto, que analisou o pedido de liminar, a "decisão que decretou a prisão temporária está devidamente fundamentada, tendo [o tribunal] analisado os fatos apresentados na representação da autoridade policial com os quais lastreou o decreto de prisão".

Defesa vai recorrer. Danilo Reis, advogado do professor, disse que "vai aguardar o julgamento de mérito do habeas corpus e apresentar o recurso cabível para a análise do STJ [Superior Tribunal de Justiça]".

Segundo Reis, a prisão é injusta e aconteceu após um grave erro de inquérito. Agora, a defesa também espera a decisão do juiz de origem, para saber se ele vai voltar atrás na decisão da prisão temporária.

Mais cedo, Ferreira passou por audiência de custódia. Foram analisadas as circunstâncias em que se deu a prisão, se ela ocorreu dentro dos trâmites legais e se a integridade física do acusado foi violada. Ao UOL, Reis disse que o magistrado do Fórum Criminal da Barra Funda "apenas analisou as circunstâncias de praxe" e informou a prisão para a vara de origem, em Iguape.

Clayton Ferreira Gomes dos Santos passou por audiência de custódia hoje (17) no Fórum Criminal da Barra Funda. Trata-se de cumprimento de mandado de prisão, portanto a audiência de custódia é apenas para verificar a legalidade do ato. Verificou-se que não houve nenhuma irregularidade e ele segue preso.

Tribunal de Justiça de São Paulo

Professor reconhecido por foto

Clayton Ferreira dos Santos foi preso temporariamente ontem. A vítima do crime, uma mulher de 73 anos, teve R$ 11 mil roubados e reconheceu o professor, que é negro, por uma foto.

Professor lecionava no momento do crime, diz defesa. O sequestro aconteceu por volta das 9h do dia 31 de outubro de 2023, segundo boletim de ocorrência. De acordo com a defesa de Ferreira, nesse momento, ele estava dando aula em uma escola na capital paulista.

Escola emitiu declaração informando que o professor estava lecionando. O documento emitido pela Escola Deputado Rubens do Amaral, no Jardim Saúde, zona sul da capital, é assinado pelo diretor da unidade.

Posso afirmar que ele trabalhou no dia 31. Fiz a declaração dos horários, todos eles, e encaminhei. Estou achando estranho toda essa situação, ele é um professor que nunca deu trabalho, sempre trabalhou certinho. E, de fato, ele estava dando aula

Vilson Sganzerla, diretor da escola

Escola assinou declaração atestando que o professor estava trabalhando no momento do crime Imagem: Arquivo pessoal

Clayton jamais esteve nessa comarca [Iguape] e, no horário e na data em que foi realizado o roubo, ele estava trabalhando. Ele é professor de educação física. A escola expediu uma declaração, forneceu para nós os atestados, as folhas de ponto

Danilo Reis, advogado

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse ao UOL que a prisão foi baseada em "conjunto probatório". O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) informou que o caso está em sigilo.

A autoridade policial de Iguape reuniu o conjunto probatório e representou ao Judiciário pela prisão temporária dos investigados. O MP (Ministério Público) manifestou parecer favorável ao pedido, que foi concedido pelo juiz

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota

A defesa afirma que todas as medidas serão tomadas para comprovar a falha no inquérito policial.