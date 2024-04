Partido de extrema-direita de Portugal promete ação judicial contra restrição a conta no Facebook

Por Patricia Vicente Rua

LISBOA (Reuters) - O Chega, partido de extrema-direita de Portugal, tomará medidas legais contra a decisão da Meta de restringir a conta do Facebook do partido por dez anos, disse um porta-voz do partido nesta terça-feira.

O Chega se tornou o terceiro maior partido político de Portugal, tendo quadruplicado sua representação parlamentar para 50 parlamentares na eleição antecipada do mês passado, que reforçou a guinada para o populismo de extrema-direita na Europa como um todo.

O partido disse ter sido informado pela Meta que sua conta havia sido restringida por 3.649 dias porque sua atividade "desrespeitou nossos padrões da comunidade".

"Vamos tomar medidas legais contra essa decisão", disse a parlamentar Patricia Carvalho, porta-voz do partido, à Reuters, acrescentando que a Meta não deu oportunidade ao Chega de recorrer por meio da própria plataforma de mídia social.

Ela se recusou a especular sobre o que poderia ter provocado a decisão.

A Meta não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

De acordo com os Padrões da Comunidade do Facebook, as contas podem ser restringidas quando há um histórico de violações anteriores e/ou o uso de discurso de ódio, incitação à violência ou outras violações de políticas.

No passado, a retórica anti-imigração e anti-ciganos do Chega provocou acusações de discurso discriminatório de todo o espectro político.

"Essa é uma forma inaceitável de censura", escreveu o líder do partido, André Ventura, na plataforma de mídia social X, conclamando os apoiadores do Chega a mostrar sua indignação ao Meta.