Adolescente capota carro com meia tonelada de maconha em perseguição; vídeo

Do UOL, em São Paulo

Um adolescente de 16 anos capotou um carro com 559 kg de maconha enquanto tentava fugir da polícia. O caso ocorreu na manhã de domingo (14), em Laranjeiras do Sul, no Paraná.

O que aconteceu

Adolescente foi apreendido após fugir da polícia com drogas. O carro usado na fuga havia sido furtado em Curitiba em outubro do ano passado.

Vídeo mostra momento em que adolescente capota. Durante a perseguição, o jovem perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco e capotou.

Rapaz foi levado ao hospital da região para receber atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele.