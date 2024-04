Prédio de cidade mineira é interditado após estrondo e tremores

Um prédio de 16 andares foi totalmente evacuado e interditado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Montes Claros, em Minas Gerais. A ação foi tomada em função de um colapso apresentado na estrutura nesta segunda-feira, 8.

O problema estrutural foi percebido por moradores no início da tarde quando um estrondo seguido por um tremor e pequeno desabamento no local aconteceram.

Nesta terça-feira, o isolamento seguiu em um raio de 60 metros partindo da Rua Cassimiro de Abreu, no bairro Jardim São Luiz, local onde está localizado o edifício.

Em reunião do corpo técnico da Construtora Turano, responsável pelo prédio, e um especialista do Corpo de Bombeiros, foi autorizada a retirada de veículos estacionados no local. A retirada se deve ao trabalho de estabilização com escoras nos pilares já iniciado pela construtora.

Moradores das residências adjacentes também puderam entrar nos locais para retirada de animais de estimação e recuperação de outros objetos e documentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 13h17, a ocorrência foi registrada e o prédio interditado. Os militares realizaram o esvaziamento da caixa d'água e da reserva técnica do prédio, o que totalizou cerca de 50.000 litros de água retirados. A Defesa Civil e a Polícia Militar também acompanharam os trabalhos no local.