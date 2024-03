China Vanke tem queda forte no lucro em meio à pressão no mercado imobiliário do país

Os resultados da China Vanke poderão permanecer sob pressão durante algum tempo, em meio às turbulências no mercado imobiliário chinês, que, segundo a incorporadora, levaram a uma queda acentuada no lucro líquido no ano passado.

A empresa, uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, obteve um lucro líquido de 12,16 bilhões de yuans (US$ 1,68 bilhão) no ano encerrado em dezembro, uma queda de 46% em relação a 2022. As receitas caíram 7,6%, a 465,74 bilhões de yuans no período.

O setor imobiliário da China tem estado atolado numa espiral descendente, à medida que a sua economia registra uma recuperação lenta e desigual e o sentimento do consumidor luta para se recuperar. O país lançou uma série de medidas para apoiar o sector, como uma "lista branca" para conceder empréstimos a incorporadoras.

Os lucros da China Vanke estão "sob pressão", afirmou a empresa num comunicado à bolsa de valores divulgado nesta quinta-feira, 28. "Durante o período de expansão excessiva em escala, algumas premissas de investimento foram demasiado otimistas e levará algum tempo até que estes projetos sejam digeridos", afirmou.

A empresa disse que pretende reduzir a sua dívida com pagamento de juros em 100 bilhões de yuans nos próximos dois anos. A companhia planeja utilizar um mecanismo de financiamento para o setor imobiliário que o governo anunciou no início deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.