PM agride homem e mulher com socos em praça no ES; oficial foi afastado

Um policial militar foi gravado dando socos e chutes em civis na cidade de Domingos Martins (ES). Ele foi afastado do cargo. O caso ocorreu na manhã de ontem (27).

O que aconteceu

Vídeo mostra policial gritando e batendo em civis. Divulgada nas redes sociais por um morador, a gravação mostra o PM dando tapas, socos e chutes em duas pessoas em uma praça de Domingos Martins.

"Eu não fiz nada", diz vítima. Enquanto o policial tenta algemar uma das vítimas, ela diz "que não fez nada" e recebe um mata-leão. O homem foi detido, mas a polícia não respondeu se já foi solto.

Policial foi afastado do cargo. Em nota, a PM-ES afirmou que, "após análise das imagens, o referido policial já foi afastado preventivamente das funções e o caso será devidamente apurado pela Corregedoria da Corporação".