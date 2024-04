Zeus: quem é o misterioso francês que esbanja carrões e pés descalços

Ilan Tabianah, 51, ficou famoso nas redes sociais por ser muito parecido com Zeus, da mitologia grega, mas seus posts nada tem a ver com a divindade. Considerado o influenciador mais popular do Tik Tok em 2023, ele gosta de esbanjar uma vida luxuosa: fica em hotéis de luxo, dirige Lamborghini e Ferrari, posa com jovens modelos.

Também é conhecido por sua aparência: bronzeado, barba grisalha, cabelos longos e pés descalços —ou de chinelo.

Zeus nunca mostrou a sua voz aos seguidores e isso alimenta uma imagem de "divindade inacessível".

Essa mistura inusitada atraiu a atenção das marcas, que queriam diferenciá-lo de qualquer "mero" proprietário de supercarros. Ele virou modelo da Messika Jewelry, uma grande joalheria e empresa de estilo de vida na França.

Fortuna de US$ 50 milhões

A fortuna do empresário ronda os US$ 50 milhões, fruto dos investimentos imobiliários. Além do trabalho como advogado imobiliário, Zeus também é diretor de uma agência de modelos.

Ele tem carros como Lamborghinis Avantador, Ferrari, Delage D12 e uma motocicleta Ducati. Também já foi visto em uma réplica perfeita do Batmóvel.

O Lamborghini Aventador é o mais caro, veloz e emblemático.

Além de ser o último grande touro italiano com motor V12 aspirado (que, dependendo da versão, pode render mais de 770 cv, acelerar até 100 km/h em 3 segundos e chegar aos 350 km/h), pode ser encontrado no Brasil por mais de R$ 8 milhões.