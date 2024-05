Vendas do varejo sobem 2,5% no 1º trimestre de 2024 ante o 4º trimestre de 2023

As vendas do comércio varejista subiram 2,5% no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 8, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Foi um trimestre forte", resumiu Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE.

O resultado trimestral foi o mais elevado desde o segundo trimestre de 2022, quando as vendas cresceram 2,8%.

No varejo ampliado, as vendas aumentaram também 2,5% no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023.

O desempenho foi o mais acentuado desde o segundo trimestre de 2021, quando houve expansão de 3,4%.

Segundo Cristiano Santos, as vendas de bens não essenciais puxaram o bom resultado do varejo no primeiro trimestre deste ano, com destaque para segmentos que vendem itens de maior valor agregado, como móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico. O setor de vestuário também figurou entre os destaques positivos no trimestre.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, as vendas do varejo restrito aumentaram 5,9% no primeiro trimestre de 2024, completando assim o quinto trimestre seguido de avanços.

No varejo ampliado, as vendas cresceram 4,6% no primeiro trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre de 2023.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo ampliado em fevereiro ante janeiro, de uma alta de 1,2% para uma elevação de 1,0%, conforme os dados das Pesquisa Mensal de Comércio de março divulgada nesta quarta-feira.

No varejo restrito, a taxa de fevereiro ante janeiro foi mantida em uma elevação de 1,0%.