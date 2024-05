Prefeitura improvisa pista de pouso em rodovia para receber doações no RS

Do UOL, São Paulo

A rodovia BR-116, em Guaíba (RS), foi transformada em uma pista de pouso improvisada para receber doações que chegam de avião, em meio às inundações que atingiram o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A prefeitura de Guaíba improvisou a pista para o recebimento de mantimentos. A gaúcha Yolanda Porto percebeu que um grupo de empresários, sensibilizado com a situação do estado, estavam dispostos a ajudar e sugeriu Guaíba para receber as doações.

Água, remédios e alimentos, chegaram no primeiro avião, que pousou na tarde de terça-feira (7). Um avião de pequeno porte fez a aterrissagem às margens da rodovia federal com 300 litros de água, remédios e alimentos não perecíveis doados e enviados do Rio de Janeiro.

Doações serão direcionadas para as vítimas da enchente histórica que atingiu Guaíba e Eldorado do Sul. "Só tenho agradecer por mais este gesto de carinho com nossos munícipes", afirmou o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata.

Nível do Guaíba desce 14 centímetros

O nível do Guaíba caiu para 5,13 metros de altura às 7h15 de hoje. É o menor nível desde sábado (4), quando o lago ultrapassou a marca de 5 metros.

Nível baixou pelo menos 14 centímetros nas últimas 24 horas. Na manhã de ontem, a altura da água era de 5,27 metros, segundo o Ceic (Centro Integrado de Coordenação de Serviços) de Porto Alegre. O Guaíba ainda está mais de 2 metros acima do limite de inundação, que é de 3 metros. A referência é usada para indicar possíveis danos aos municípios.

Temporais já deixaram pelo menos 95 mortos e 128 desaparecidos. As autoridades ainda investigam se quatro óbitos têm relação com a chuva no estado. Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas, 158.992 estão desalojadas e 66.434 em abrigos.