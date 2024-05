Wall St cai com rendimentos mais altos dos Treasuries

Por Sruthi Shankar e Shristi Achar A

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos caíam nesta quarta-feira, arrastados pelas perdas da Tesla e da Uber, enquanto uma recuperação nos rendimentos dos Treasuries pressionava ainda mais as ações de megacapitalização, conforme os investidores buscavam clareza sobre a trajetória das taxas do Federal Reserve.

A Uber perdia 5,4% depois que a plataforma de transporte por aplicativo previu reservas brutas para o segundo trimestre abaixo das expectativas e registrou um prejuízo surpreendente no primeiro trimestre.

A Tesla recuava 3,1%, depois que a Reuters informou que promotores dos EUA estavam examinando se a empresa havia cometido fraude em títulos ou em transferências eletrônicas ao enganar investidores e consumidores sobre a capacidade de condução autônoma de seus veículos elétricos.

Entre outras ações de megacapitalização, a Microsoft, a Nvidia e a Alphabet caíam entre 0,3% e 1,1%, seguindo um aumento no rendimento do Treasury de dez anos após cinco dias de quedas.

As perdas do dia ocorreram depois que o S&P 500 fechou em alta pela quarta sessão consecutiva na terça-feira, sua melhor sequência de ganhos desde março, enquanto o Dow marcou uma quinta sessão de ganhos em sua mais longa sequência positiva desde dezembro de 2023.

A maior parte das ações subiu até agora em maio, já que os investidores se confortaram com uma temporada de resultados promissora, bem como com um recente relatório do mercado de trabalho mais suave do que o esperado, o que atenuou as preocupações sobre a possibilidade de o Fed manter as taxas de juros mais altas por mais tempo.

Operadores estão precificando uma chance de 65% de o banco central dos EUA cortar as taxas de juros em pelo menos 25 pontos-base em setembro, de acordo com a ferramenta Fedwatch do CME Group, acima dos 54% de uma semana atrás.

O Dow Jones subia 13,93 pontos, ou 0,04%, a 38.898,19 pontos. O S&P 500 tinha queda de 8,49 pontos, ou 0,16%, a 5.179,21 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 52,28 pontos, ou 0,32%, a 16.280,27 pontos.