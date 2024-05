Inri Cristo passa a usar nome 'místico' no RG; mas como ele se chamava?

Conhecido há décadas como Inri Cristo, o místico chamado originalmente Álvaro Thais, 75, diz ter obtido o direito na Justiça de poder se chamar pelo nome pelo qual ficou famoso.

O que aconteceu

Inri Cristo ficou famoso na década de 1990 e 2000 por participar de programas de TV dizendo que era a reencarnação de Jesus Cristo.

Inri é uma abreviação em latim colocada sobre a cruz de Cristo que significa: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Placa foi colocada sobre Jesus para mostrar o motivo da sua condenação, no caso, se autoproclamar rei dos judeus. Cristo significa "ungido".

Segundo nota divulgada por sua assessoria de comunicação, o religioso "não repudia" seu nome anterior, Álvaro, nem o nome de sua família, Thais. No entanto, a mudança ocorreu, pois "obteve o direito de agregar no registro civil seu nome novo" que fora "previsto no livro do Apocalipse".

Novo documento de identificação do religioso que agora se chama oficialmente Inri Cristo Thais; antes, ele se chamava Álvaro Thais Imagem: Divulgação

Cópia do documento cedida pela assessoria de comunicação diz que emissão com novo nome foi feita em 21 de março deste ano. A divulgação, no entanto, só foi realizada no início desta semana.

Com a mudança, agora o nome dele passa a ser Inri Cristo Thais em todos os documentos emitidos no Brasil.

Nascido em Indaial (a 172 km de Florianópolis), Inri Cristo mora em Brasília desde 2016, numa comunidade religiosa presidida por ele.

Como mudar de nome?

A legislação brasileira permite a alteração do primeiro nome (prenome) sem necessidade de justificativa ou motivo. O processo todo é feito em cartório, com a apresentação de todos os documentos

A alteração do nome sem motivo só pode ser feita uma vez. Fora essa possibilidade, é necessário entrar com um processo judicial.